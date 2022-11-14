استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

استشهدت شابة فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا.

وزارة الصحة: استشهاد سناء الطل (19 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل برصاص الاحتلال في بيتونيا#الجزيرة pic.twitter.com/HktAQXQ4an — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 14, 2022

وأفادت مصادر أمنية، بإصابة الشاب أنس حسونة (26 عاما) الذي جرى اعتقاله، إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.

#BREAKING: Israeli forces kill a Palestinian woman, west of the occupied West Bank city of Ramallah after opening fire at her vehicle. pic.twitter.com/L2Ijm4LytE — Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) November 14, 2022

وأفاد تلفزيون فلسطين بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار “على مركبة واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بيتونيا”.

وذكرت وكالة “جي ميديا” الإخبارية المحلية (خاصة)، أن “الاحتلال سلّم جثمان شابة استشهدت في بيتونيا”.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدة سناء الطل، وقالت إن “الجريمة التي طالت النساء تكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت حركة المقاومة الشعبية إن “دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غاليًا”.

وقالت:”إن عمليات الاعدامات الميدانية ستزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال”.