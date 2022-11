استشهاد شابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

استشهدت شابة فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا.

وأفادت مصادر أمنية، بإصابة الشاب أنس حسونة (26 عاما) الذي جرى اعتقاله، إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.

#BREAKING: Israeli forces kill a Palestinian woman, west of the occupied West Bank city of Ramallah after opening fire at her vehicle. pic.twitter.com/L2Ijm4LytE

