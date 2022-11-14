أتراك وسياح يضعون أزهارا بموقع التفجير في منطقة تقسيم بإسطنبول (فيديو)

شارك مواطنون أتراك وسياح أجانب، اليوم الاثنين، في وضع أزهار بموقع التفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم جراءه.

وتوافد أتراك وسياح لوضع أزهار إحياءً لذكرى ضحايا التفجير على منصة ذات قاعدة حمراء وُضِعت في موقع التفجير.

كما قامت السلطات في مدينة إسطنبول بتعليق أعلام البلاد في شارع الاستقلال عقب التفجير الذي أدى إلى مقتل 6 وإصابة 81.

وأقامت الشرطة نقاط تدقيق على مداخل الشارع ومخارجه لتفتيش الحقائب الكبيرة المخصصة للسفر.

وزار رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ووالي إسطنبول علي يرلي قايا موقع التفجير، ووضع أزهارا في المكان المخصَّص لإحياء ذكرى الضحايا.

وفي تصريحات للصحفيين، قال شنطوب “من أراد إيصال رسائل إلى تركيا بهذا الشكل عبر المنظمات الإرهابية والأفعال الإرهابية، ومن يهدف إلى زعزعة استقرار تركيا، لا بد أن يدفع الثمن”.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فجر الاثنين، القبض على منفذة الهجوم.

وأعلنت مديرية الأمن العامة التركية في إسطنبول أن منفذة الهجوم تحمل الجنسية السورية، وأنها اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني.