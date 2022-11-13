إدانات عربية واسعة لانفجار إسطنبول

أدانت دول ومنظمات عدة انفجارًا وقع قبل ساعات، اليوم الأحد، استهدف شارع الاستقلال في حي تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.

في الدوحة، أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول” في وقت سابق الأحد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم أكد للرئيس التركي “وقوف دولة قطر بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

كما جدد أمير دولة قطر موقف بلاده “الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء”.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالًا هاتفيًا مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول، متمنيًا سموه الشفاء العاجل للمصابين. https://t.co/RFiggv0JAu — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 13, 2022

وفي القاهرة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن بلاده “تدين بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين”.

وأعرب عن “خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية”، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد “موقف مصر الثابت الذي يرفض كل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته”، داعيًا جميع دول العالم إلى “التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، وتجفيف منابع دعمها بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجير بمنطقة تقسيم في إسطنبول، راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 81 آخرون، وفق فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن “إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين”.

وأضاف البيان “أكدت وزارة الخارجية وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان”.

وتابع “تقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين. pic.twitter.com/1L7boGk9oB — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 13, 2022

وأدانت الإمارات بشدة تفجير إسطنبول، مقدمةً التعازي إلى الحكومة التركية وأهالي الضحايا.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن إدانتها بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع وسط منطقة بيوغلو في مدينة إسطنبول ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، مؤكدة استنكارها لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وقدمت خالص التعازي لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في اسطنبولhttps://t.co/CGGmN6H9c2 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) November 13, 2022

وفي عمّان، أدانت المملكة الأردنية الهاشمية حادثة التفجير، واصفة التفجير بأنه “عمل إرهابي جبان ذهب ضحيته الأبرياء”، وفق بيان سنان المجالي المتحدث باسم وزارة الخارجية بالمملكة.

وأعرب البيان عن “أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة”، مؤكدًا تضامن الأردن “المطلق مع الأشقاء في تركيا”، مشددًا على أن “الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله”.

وأدانت فلسطين التفجير ووصفته بـ”الهجوم الإرهابي الجبان”، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته ووقوفهم الكامل مع الشعب التركي والقيادة التركية”.

وقدّم عباس تعازيه الحارة للرئيس التركي والشعب التركي وخاصة لأسر ضحايا التفجير، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وعبّر عباس عن “ثقته الكبيرة بقدرة تركيا على تجاوز المحن التي تواجهها لتستكمل دورها في المنطقة خاصة في دعم القضية الفلسطينية”.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ”أشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الجمهورية التركية الصديقة وضرب مدينة إسطنبول”.

وأكدت الخارجية في بيان “وقوف دولة فلسطين إلى جانب تركيا الصديقة في هذه المحنة وفي مواجهة الإرهاب”، معبرة عن “ثقتها بقدرة جمهورية تركيا على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه”.

أعربت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، عن أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول اليوم، وأكدت تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في #تركيا. pic.twitter.com/x6KWpRjV0J — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) November 13, 2022

وأدان حمزة عبدي بري رئيس الوزراء الصومالي التفجير ووصفه بـ”الهجوم الإرهابي”.

وقدّم في بيان “تعازيه الحارة لأسر وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلًا الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى”، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وفي السياق، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حادثة التفجير الذي وقع وسط إسطنبول.

وقالت الحركة في بيان “ندين بشدّة التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء”.

وأضافت “نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة قيادة وشعبًا، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء”.

وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

وقال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن المؤسسات التركية المعنية جميعها تحقق في حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.