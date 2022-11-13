خلّف قتلى وجرحى.. لحظة وقوع انفجار في شارع الاستقلال وسط إسطنبول (فيديو)

أكد والي إسطنبول علي يرلي قايا وقوع 4 قتلى وعشرات الجرحى جراء انفجار وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة.

وأشار الوالي إلى أنّ الانفجار وقع في الساعة 16.20 بالتوقيت المحلي، عصر اليوم الأحد.

وتوجهت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء وطواقم الإنقاذ لمكان الانفجار.

وبدأت السلطات التركية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الانفجار.

ووثقت فيديوهات صورها مواطنون وكاميرات مراقبة اللحظات الأولى لوقوع الانفجار.

وتبدو في هذه الفيديوهات ألسنة لهب من بعيد، بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.

وعرضت قناة (تي أر تي) الإخبارية الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار.

وقال مركز شرطة قاسم باشا القريب إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووقع الانفجار في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام تركية انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات عامَي 2015 و2016، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 وإصابة أكثر من ألفَين بجروح.