تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة (فيديو)

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على توصيات تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات الأخيرة.

وتطرّق هرتسوغ، في مراسم بُثت على التلفزيون، إلى محاكمة نتنياهو -زعيم حزب الليكود (يمين)- في اتهامات بالفساد وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد. وينفي نتنياهو التورط في أي أعمال مخالفة.

وسبق أن شغل نتنياهو منصب رئاسة الوزراء بين 1996و1999، ثم لمدة 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021.

وبجانب الليكود (32 مقعدا من أصل 120 بالكنيست)، يضم معسكر نتنياهو تحالف الصهيونية الدينية (14 مقعدا) بقيادة بتسلئيل سموتريتش الذي يضم حزب عوتسما يهوديت بزعامة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.

كما يشمل معسكر نتنياهو حزبَي شاس (11 مقعدا) ويهدوت هتوراه (7 مقاعد) الدينيين (حريديم).

#نتنياهو يتسلم التكليف الرسمي من الرئيس الإسرائيلي #إسحاق_هرتسوغ لتشكيل الحكومة الجديدة pic.twitter.com/N80bV2Vrqd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2022

والتقى نتنياهو، الأحد، مع هرتسوغ في منزله، ومنحه الأخير تفويضا بتشكيل الحكومة.

وقال هرتسوغ خلال مراسم منح نتنياهو التفويض “حقيقة أن هناك محاكمة ضد نتنياهو لم تغب عني، لكنْ هناك قرار للمحكمة العليا حول الموضوع”، وفق قناة كان الرسمية.

ومضى مخاطبا نتنياهو “لذلك بعد التفكير ووفقا للقانون، قررت أن أعهد إليك بتشكيل الحكومة”.

وسبق أن رفضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) التماسات لمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء في ظل محاكمته التي بدأت في 24 مايو/أيار 2020، في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وخلال الأسبوع الماضي، التقى هرتسوغ قادة الأحزاب الممثلة برلمانيا للحصول على توصياتهم بشأن المرشح لتشكيل الحكومة، وحصل نتنياهو على توصية 64 نائبا (أعضاء معسكره).

وأمام نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما أخرى، وفي حال فشل سيكلف هرتسوغ مرشحا آخر.