البرهان: هناك تفاهمات مع “الحرية والتغيير” لتشكيل حكومة مدنية مستقلة (فيديو)

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لتشكيل حكومة مدنية مستقلة.

وفي كلمة له بقاعدة المرخيات العملياتية بمدينة أم درمان غربي ولاية الخرطوم، نفى البرهان وجود أي تسوية ثنائية موضحا أن “المكون العسكري تلقى ورقة سياسية قدّم عليها ملاحظات بما يحفظ للجيش كرامته”، وفق تعبيره.

ودعا البرهان جميع القوى السياسية إلى تقديم تنازلات للجلوس والتفاهم بشأن الوثيقة التي تحكم الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة من المستقلين غير الحزبيين.

وتابع “الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية”.





وكرر البرهان تحذيره للحركة الإسلامية بـ”الابتعاد عن الجيش”، قائلا إنه “لن يسمح بامتطاء ظهر القوات المسلحة للوصول إلى الحكم”.

وذكر البرهان أن فض الشراكة مع الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 كان بسبب التحريض ضد الجيش، وأضاف “أي مجموعة تحاول الحديث عن الجيش هي عدو بالنسبة لنا”.

عاجل | البرهان: نعيد تحذيرنا لنفس الجهات بالابتعاد عن الجيش وعدم تحريض ضباطه — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 13, 2022

والخميس، أعلنت الآلية الثلاثية عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكريين والمدنيين، وتتألف الآلية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، سلّمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى الآلية الثلاثية.

والسبت، شارك المئات من أنصار مبادرة “نداء أهل السودان” في وقفة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على “التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد”.

وجاءت الوقفة بدعوة من “نداء أهل السودان للوفاق الوطني”، وهي مبادرة أطلقها الداعية الإسلامي البارز الخليفة الطيب الشيخ، وتضم قيادات من حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) وتيارات إسلامية أخرى.