سياسة|قطر

أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا انفجار إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الأناضول)
13/11/2022-|آخر تحديث: 13/11/202211:50 PM (مكة المكرمة)

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول” في وقت سابق الأحد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم أكد للرئيس التركي “وقوف دولة قطر بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

كما جدد أمير دولة قطر موقف بلاده “الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء”.

وقتل 6 وأصيب 81 بتفجير في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول.

من جانبه، قال الرئيس التركي إن الهجوم “دنيء” ويحمل دلالات هجوم “إرهابي”، متوعدًا بأن ينال مرتكبوه “عقابهم سريعًا”.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية