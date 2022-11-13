أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا انفجار إسطنبول

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول” في وقت سابق الأحد.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالًا هاتفيًا مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول، متمنيًا سموه الشفاء العاجل للمصابين. https://t.co/RFiggv0JAu — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 13, 2022

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم أكد للرئيس التركي “وقوف دولة قطر بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

كما جدد أمير دولة قطر موقف بلاده “الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء”.

سمو الأمير يعزي الرئيس التركي في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة #إسطنبول، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين#قنا #قطر #تركياhttps://t.co/wJZI0LN2vA pic.twitter.com/4h0ydVhoXm — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 13, 2022

وقتل 6 وأصيب 81 بتفجير في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول.

من جانبه، قال الرئيس التركي إن الهجوم “دنيء” ويحمل دلالات هجوم “إرهابي”، متوعدًا بأن ينال مرتكبوه “عقابهم سريعًا”.