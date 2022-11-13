أردوغان يكشف تفاصيل بشأن انفجار إسطنبول ويتوعد مرتكبيه (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 6 قتلوا، اليوم الأحد، وأصيب 53 آخرين بعضهم بجروح طفيفة في هجوم استهدف منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين “سينال مرتكبو العمل الإجرامي عقابهم سريعًا، وسنكشف قريبًا عن منفذي التفجير ستبوء جهود الإرهابيين ضد الأمة التركية بالفشل ولن تحقق هدفها لا اليوم ولا غدا”.

وأضاف أردوغان أن الهجوم الذي وصفه بـ”الدنيء” يحمل دلالات على أنه “هجوم إرهابي”، وأن امرأة ضالعة في هذا التفجير، وأن الموضوع ما زال قيد الدراسة، وفق تعبيره.

وأكد أن السلطات المعنية “تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه”.

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وهرع آخرون فرارًا من الموقع.

في السياق، قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن جميع المؤسسات التركية المعنية تشارك في التحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات عامي 2015 و2016.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 وإصابة أكثر من ألفَين بجروح.