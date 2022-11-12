السلطات الإثيوبية وجبهة تيغراي توقّعان خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية السلام (فيديو)

وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، السبت، اتفاقا يحدد خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام التي توصل إليها الجانبان في جنوب أفريقيا هذا الشهر.

وقال الوسيط، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانغو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي، إن التنفيذ سيبدأ فورا، وسيعمل على “وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وحماية المدنيين ونزع السلاح”.

ويأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وُقّع في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في بريتوريا، وخصوصا بشأن نزع سلاح جبهة تيغراي وعودة السلطة الفدرالية إلى الإقليم وإيصال المساعدات.

الاتفاق الذي وقعه، السبت، رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المارشال برهانو جولا، والقائد العام لقوات جبهة تيغراي الجنرال تاديسي ووريدي، ينص على “وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها”.

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الفدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدّوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

وهُزمت قوات تيغراي في بداية النزاع، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفر وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجعت باتجاه تيغراي التي صارت مذاك منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.