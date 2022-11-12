الأوكرانيون يحتفلون بعد استعادة قواتهم السيطرة على خيرسون (فيديو)

تجمع عشرات من سكان خيرسون الأوكرانية مساء الجمعة، في ساحة ميدان الرمزية بوسط كييف، للاحتفال بسيطرة قواتهم على المدينة الواقعة جنوب البلاد بعد انسحاب الروس منها، في أول مشهد ابتهاج تشهده العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب.

وقالت ناستيا ستيبينسكا (17 عامًا)، وعيناها مغرورقتان بالدموع ووجنتاها ملونتان بلونَي العلم الأوكراني لوكالة فرانس برس “مدينتي حرّة أخيرًا، حيث ولدت وحيث عشت كلّ حياتي”.

وتضيف الشابة التي جاءت مع صديقاتها للمشاركة في التجمّع “حين وصل (الروس)، حلّ الرعب، لم نكن نعرف ما سيحصل في اليوم التالي أو إذا كنّا سنبقى على قيد الحياة”.

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة، استعادة مدينة خيرسون بعد 9 أشهر على استيلاء الجيش الروسي عليها.

وبعد إعلان الجيش الأوكراني، عمّ الفرح شوارع وسط العاصمة الأوكرانية كييف بالاحتفالات والابتسامات والموسيقى والأبواق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق الجمعة إنها أكملت انسحاب قواتها من المدينة وتراجعها إلى الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وقالت إن روسيا لم تتكبد أي خسائر في الأرواح أو المعدات خلال الانسحاب.





كما توافد أشخاص كانوا يسكنون خيرسون قبل الفرار منها في مارس/آذار، إلى ساحة ميدان بشكل عفوي، ولفّوا أنفسهم بأعلام وغنّوا النشيد الأوكراني وهم يتعانقون.