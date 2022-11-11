مقرر أممي للجزيرة مباشر: هذه هي التحديات التي تواجه النشطاء في دول عربية (فيديو)

قال كليمون فول المقرر الأممي الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إن حرية التعبير والتجمع السلمي وإنشاء النقابات تتعرض لاعتداءات في العديد من الدول العربية.

وقال المقرر الأممي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إنه يشعر بالقلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول عربية وسجن النشطاء لمجرد التعبير عن رأيهم.

وأعرب المقرر الأممي عن قلقه بشأن الناشط علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والمحتجز في السجن بمصر، مضيفا أنه سبق أن طالب الحكومة المصرية بإطلاق سراح علاء وغيره من النشطاء المحتجزين.

كما تحدث فول عن الوضع في السودان، وقال إن المكون العسكري هناك يقمع آمال الشباب في الوصول لحكم مدني ديمقراطي.

وأضاف أنه تحدث مع قادة الجيش السوداني وطالبهم بوقف دوامة العنف والقمع.





وفيما يتعلق تونس، قال فول إن المسار الذي تتبعه السلطة في تونس يثير القلق بشأن الحريات.

وأضاف أن هناك تدخلا في عمل القضاء في تونس مما يثير القلق أيضا.

ودعا السلطات التونسية أن تأخذ في الاعتبار الأسباب التي دفعت التونسيين إلى الثورة.