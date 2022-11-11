مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن سيبحث ملفات حقوق الإنسان مع السيسي (فيديو)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيثير مسألة حقوق الإنسان خلال لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة المناخ “كوب 27” المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ.

وأضاف سوليفان أن مباحثات بايدن في مصر ستتطرق أيضًا إلى السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إدارة الرئيس بايدن أجرت محادثات على مستويات عليا مع الحكومة المصرية بشأن قضية الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح، معربًا عن قلق بلاده حيال القضية.

وقال سوليفان إنه من المقرر أن تكون قضية علاء عبد الفتاح بين القضايا التي ستبحث في شرم الشيخ، كما أعرب عن رغبة واشنطن في إطلاق سراحه.

وفي القاهرة، قالت النيابة العامة المصرية في بيان، مساء الخميس، إنها أمرت “بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الناشط المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح في محبسه”.

وذكر البيان أن اللجنة خلصت إلى أن “حالته الصحية جيدة ولا تستدعي نقله إلى المركز الطبي”.

وأعلنت أسرة علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب كامل عن الطعام والتوقف عن شرب الماء الأحد الماضي، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، للمطالبة بإطلاق سراحه.

ويقضي علاء، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، حكمًا بالسجن 5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءًا كبيرًا من العقد الماضي في السجن.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل الماضي من خلال والدته المولودة في بريطانيا.