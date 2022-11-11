النيابة العامة المصرية: علاء عبد الفتاح بحالة صحية جيدة

أكدت النيابة العامة المصرية، الخميس، أن “العلامات الحيوية” للناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح “طبيعية”، مشيرة إلى أنه في حالة صحية جيدة، ولا تستدعي نقله إلى مركز طبي، وأنه يتلقى زيارات منتظمة من ذويه.

وأوضحت النيابة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك: “تتم معاملته بأسلوب لائق، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه (السعرات اليومية المحدودة)”.

وتابع البيان “طالبَ عبد الفتاح بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء”.

وأشار البيان أن عبد الفتاح “طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، التي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه”.

ويقضي علاء، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، حكمًا بالسجن 5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءًا كبيرًا من العقد الماضي في السجن.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل الماضي من خلال والدته المولودة في بريطانيا.