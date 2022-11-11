خلال لقائه بايدن.. السيسي: مهتمون بحقوق الإنسان وعلاقاتنا مع واشنطن استراتيجية (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، إن بلاده “مهتمة بملفّ حقوق الإنسان وتطويره”.

وذكر السيسي أن “مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، ثم مبادرة للحوار الوطني التي تتابع قرارات العفو الرئاسي بالبلاد عن سجناء”.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة “استراتيجية ولم تتغير”، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا بين البلدين فيما يتعلق بقضايا المنطقة.

وقال السيسي إن زيارة بايدن تعد “فرصة لدفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “مصر شريك استراتيجي موثوق”، مضيفًا أنه سيجري مباحثات مع السيسي بشأن موضوعات عدة منها الأمن في المنطقة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بمصر، وقال إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أيضًا أن مصر وسيط رئيس في غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على فيسبوك أن لقاء الرئيسين تطرق إلى قضايا عدة منها القضية الفلسطينية وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، ومكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق الجمعة، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ “كوب 27” التي تستضيفها مصر حاليًا، وتستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وعقب لقائه السيسي، قال بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ “الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب”.

وتعهد الرئيس الأمريكي بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وهذه هي أول زيارة لبايدن إلى مصر منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.