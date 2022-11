انتخاب مسلميْن في مجلس نواب تكساس للمرة الأولى في تاريخ الولاية

في خطوة وصفت بالتاريخية، انتخب سكان ولاية تكساس الأمريكية أول عضوين مسلمين في تاريخ مجلس نواب الولاية، بعد أن نجح كلٌ من سلمان بوهجاني وسليماني لالاني بالفوز بالانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.

وقبل الانتخابات، كان بوهجاني عضوًا في مجلس مدينة يولس، وقد نجح السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي، في هزيمة منافسه الجمهوري على مقعد مقاطعة تارانت في مجلس نواب تكساس، بعد أن حصد ما يقرب من 57% من مجمل أصوات الناخبين.

وعبّر بوهجاني عن سعادته بنتيجة الانتخابات في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلًا “لقد فعلناها وانتخبنا أول مسلم وجنوب آسيوي في تكساس، شكرًا لكل من ساعد في جعل هذا ممكنًا. معًا صنعنا التاريخ”.

WE DID IT!

We elected the first Muslim and South Asian to the Texas Legislature!

Thank you to everyone who helped make this possible. Together, we made history! pic.twitter.com/FaH0n2UEng

— Salman Bhojani (@BhojaniForTexas) November 9, 2022