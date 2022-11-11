انتخاب مسلميْن في مجلس نواب تكساس للمرة الأولى في تاريخ الولاية

في خطوة وصفت بالتاريخية، انتخب سكان ولاية تكساس الأمريكية أول عضوين مسلمين في تاريخ مجلس نواب الولاية، بعد أن نجح كلٌ من سلمان بوهجاني وسليماني لالاني بالفوز بالانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.

وقبل الانتخابات، كان بوهجاني عضوًا في مجلس مدينة يولس، وقد نجح السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي، في هزيمة منافسه الجمهوري على مقعد مقاطعة تارانت في مجلس نواب تكساس، بعد أن حصد ما يقرب من 57% من مجمل أصوات الناخبين.

وعبّر بوهجاني عن سعادته بنتيجة الانتخابات في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلًا “لقد فعلناها وانتخبنا أول مسلم وجنوب آسيوي في تكساس، شكرًا لكل من ساعد في جعل هذا ممكنًا. معًا صنعنا التاريخ”.

WE DID IT! We elected the first Muslim and South Asian to the Texas Legislature! Thank you to everyone who helped make this possible. Together, we made history! pic.twitter.com/FaH0n2UEng — Salman Bhojani (@BhojaniForTexas) November 9, 2022

وبحسب موقعه الرسمي، فإن بوهجاني صاحب الـ42 عامًا، هاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته وهو بعمر الـ17 عامًا، ليبدأ رحلة التعليم الجامعي بدراسة إدارة الأعمال، ثم الحصول على شهادة في القانون.

أما عن سليمان لالاني، فهو الآخر من باكستان، وهاجر إلى الولايات المتحدة في التسعينيات ليبدأ رحلته العملية بمجال الطب، وتمكن من هزيمة منافسه الجمهوري بانتخابات مقعد مقاطعة بيند بعد حصوله على أكثر من 57% من أصوات الناخبين في المقاطعة.

وبعد فوزه، نشر لالاني بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيه “أصدقائي الأعزاء، كانت الليلة الماضية انتصارًا عظيمًا مدعومًا من المجتمعات الثقافية المتنوعة في مقاطعة بيند، سأكون أول جنوب آسيوي، وأول مسلم، وأول طبيب رعاية أولية يتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي في تكساس”.

وأثنى عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل بانتخاب كل من سلمان بوهجاني وسليمان لالاني، إذ قال بريت كوبر عن فوز لالاني “أخيرًا، طبيب في المجلس التشريعي في تكساس، من المؤكد أنه لن يدفع بالتشريعات التي تضر المرضى بشكل مباشر”.

وعن فوز بوهجاني، قال الناشط توني أشال “من كان يعتقد أن تكساس يمكن أن تنتخب مسلمًا لمجلسها التشريعي، مبارك يا سلمان بوهجاني، لقد صنعت التاريخ”.

ووفقًا لمجلة “تايم” الأمريكية فقد فاز المسلمون بما لا يقل عن 83 مقعدًا في انتخابات التجديد النصفي على مستوى المجالس المحلية والولاية وعلى المستوى الفيدرالي، وفقًا لتحليل أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR).

وترشح ما يقرب من 150 مسلمًا أمريكيًا هذا العام، بما في ذلك 51 مرشحًا تشريعيًا للولاية في 23 ولاية.

وتجاوزت انتصارات هذا العام الرقم القياسي السابق البالغ 71 الذي احتسبه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية عام 2020.