روسيا وأمريكا تعقدان في القاهرة أول محادثات نووية منذ بدء حرب أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أو أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل، بشأن تفتيش مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة ستارت الجديدة.

وتأتي هذه المحادثات في خطوة باتجاه إحياء المحادثات الأوسع نطاقًا لمراقبة الأسلحة التي توقفت منذ انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي.

وأشارت موسكو إلى أنها لا تتوقع تحقيق انفراجة سريعة في محادثات القاهرة مع الولايات المتحدة بشأن استئناف عمليات التفتيش على أسلحة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الجمعة، إن مشاورات القاهرة ستستمر نحو أسبوع.

وقلّل ريابكوف من الآمال المعلّقة على تحقيق انفراجة في محادثات العاصمة المصرية، مضيفًا “هذه ليست مشكلة وليدة اليوم أو الأمس وسيكون من الصعب للغاية حلها في بضعة أيام”، وفق وكالات أنباء روسية.

