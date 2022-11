بعد انسحاب 30 ألف جندي روسي.. أوكرانيا تعلن استعادتها خيرسون (فيديو)

بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسة في جنوب البلاد، الجمعة، بعد انسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة 9 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وكتبت الوزارة على فيسبوك “خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة”، داعية الجنود الروس المتبقين إلى “الاستسلام على الفور” متعهّدة بـ “الحفاظ على حياة وسلامة” أولئك الذين يفعلون ذلك.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر “أوكرانيا تسطر نصرًا مهمًا آخر في الوقت الحالي، وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل. أوكرانيا ستنتصر”.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!

To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022