مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد (فيديو)

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الخامسة، بسبب تعذّر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائبًا من أصل 128.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 44 صوتًا مقابل 47 ورقة بيضاء و6 أصوات لعصام خليفة، وورقة ملغاة.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في جولة التصويت الأولى.

وانعقدت 4 جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تنجح في انتخاب رئيس جديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.