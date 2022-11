انتخابات التجديد النصفي.. 3 مسلمين يحصلون على مقاعد بمجلس ولاية جورجيا الأمريكية

نجح 3 مسلمين في الحصول على مقاعد بمجلسي نواب وشيوخ ولاية جورجيا الأمريكية التي يترأسها حاكم جمهوري، خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء.

واستطاعت المرأتان المنتميتان للحزب الديمقراطي، نبيلة إسلام (32 عاما) ورؤى رومان (29 عاما) تحقيق فوز تاريخي، فأصبحت نبيلة أول مسلمة على الإطلاق تنتخب في مجلس شيوخ الولاية، ورومان أول مسلمة تحظى بمقعد في مجلس نواب الولاية.

وتعد رومان أيضا أول أمريكية من أصل فلسطيني تحظى بمنصب عام في ولاية جورجيا.

وولدت رومان في الأردن ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في السابعة من عمرها، أما إسلام فهي ابنة لمهاجرين من بنغلاديش ولدت ونشأت في جورجيا.

كما شهدت انتخابات التجديد النصفي الحالية فوز المسلم الأمريكي ذي الأصول الباكستانية فاروق مغال، بمقعد في مجلس نواب الولاية.

يشار إلى أن النواب الثلاثة المنتخبين حديثا سينضمون إلى السيناتور المسلم شيخ رحمان الحاصل على مقعد بمجلس شيوخ جورجيا، الذي انتخب أول مرة في مجلس نواب الولاية عام 2018.

ووفقا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، فقد شهدت انتخابات التجديد في جورجيا ترشح عدد غير مسبوق من المسلمين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال المجلس في بيان إن ترشح 7 مسلمين من أجل الحصول على مناصب عامة في جورجيا “يعكس تنامي المشاركة المدنية والسياسية للناخبين المسلمين بالولاية”.

This has been a historic #election for American Muslims. We & @Jetpac_Inc are currently tracking a record-breaking 145 American Muslim candidates running for local, state & federal office, including 48 state legislative candidates running in 23 states. 1/29

— CAIR National (@CAIRNational) November 9, 2022