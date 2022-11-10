سياسة|السودان

البرهان يعين عضوا بمجلس السيادة رئيسًا للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين

الطاهر أبوبكر حجر، رئيسًا للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال
10/11/2022-|آخر تحديث: 10/11/202211:17 PM (مكة المكرمة)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، رئيسًا للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وأوضح المجلس أن البرهان وجّه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر البرهان قرارًا بإعفاء رئيس اللجنة السابق علي عبد الرحمن محمد إدريس من منصبه.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرر البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة وتسلّم الأموال المستردة بوساطة لجنة إزالة التمكين، فيما جمّد عملها “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش.

المصدر : الجزيرة مباشر