البرهان يعين عضوا بمجلس السيادة رئيسًا للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، رئيسًا للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وأوضح المجلس أن البرهان وجّه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

الطاهر حجر رئيساً للجنة الإستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، قراراً بتعيين عضو مجلس السيادة الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر، رئيساً للجنة الإستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال.#سونا pic.twitter.com/KWTP7d41Rt — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 10, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أصدر البرهان قرارًا بإعفاء رئيس اللجنة السابق علي عبد الرحمن محمد إدريس من منصبه.

قرار بإعفاء رئيس لجنة الإستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم قراراً بإعفاء المستشار علي عبدالرحمن محمد إدريس، رئيس لجنة الإستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال من منصبه.#سونا #السودان pic.twitter.com/RyaHP4sZpV — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 10, 2022

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرر البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة وتسلّم الأموال المستردة بوساطة لجنة إزالة التمكين، فيما جمّد عملها “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش.