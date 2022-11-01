مرشحة لجائزة السلام الدولية.. طفلة سورية تروي للجزيرة مباشر جهودها لتخفيف معاناة أطفال المخيمات (فيديو)

طالبت الطفلة السورية سيرين مظلوم نعسان، المرشحة لـ”جائزة السلام الدولية” للأطفال عن عام 2022، بإيقاف الحرب في بلادها.

وأضافت سيرين في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن الحرب تحرم الأطفال من حقوقهم في التعليم واللهو واللعب.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها رشحت سيرين للفوز بالجائزة “تقديرًا لجهودها الاستثنائية في دعم أقرانها الأطفال، ونقل معاناتهم من الانتهاكات التي تعرّضوا لها بسبب النزاع المسلح في سوريا”.

وقالت سيرين للجزيرة مباشر إنها تحاول تخفيف معاناة الأطفال، خاصة في المخيمات، عبر العزف والغناء.

وأضافت أنها تحاول إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، الذين يشعرون بالخوف بسبب الحرب.





وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سيرين “حملت على عاتقها مسؤولية مناصرة الأطفال أمثالها، فشاركت في أنشطة فنية وفعاليات مجتمعية موجهة للأطفال”.

وأشارت إلى أن من أبرز تلك الأنشطة زيارتها لمخيمات النازحين ومشاركة الأطفال هناك العزف والغناء والرسم للمطالبة بالحرية والسلام وللتعبير عن واقعهم وطموحاتهم.

وتتنافس سيرين مع 170 طفلًا وطفلة من أنحاء العالم للفوز بالجائزة. ورُشّح الطفل السوري محمد أسمر للجائزة عن عام 2021.

ومنذ 2005، تُمنح الجائزة سنويًّا لمن قدّم إسهامًا كبيرًا في الدفاع عن حقوق الأطفال وتحسين أوضاع المعرّضين للخطر، ومُنحت العام الماضي للطفل (سادات الرحمن) من بنغلاديش.

والجائزة تقدّمها (مؤسسة حقوق الأطفال) ومقرها أمستردام، ويحصل الفائز على منحة دراسية ومنصة عالمية للترويج لحقوق الأطفال، كما تستثمر المؤسسة 100 ألف يورو في مشروعات مرتبطة بمجال عمل الفائز داخل بلده.