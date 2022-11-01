بينهم مصريون.. اليونان تبحث عن عشرات من المهاجرين فُقدوا قبالة سواحلها (فيديو)

تُجري اليونان عمليات بحث للعثور على 68 في عِداد المفقودين، وفق تصريحات مهاجرين، بعد حادثَي غرق منفصلين وقعا خلال الساعات الـ24 الماضية في بحر إيجة، كما أفاد خفر السواحل.

وقالت السلطات إن خفر السواحل اليوناني يبحث عن عشرات من المهاجرين يُعتقد أنهم فُقدوا بعد غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة إيفيا خلال طقس سيئ في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وأطلقت شرطة الموانئ اليونانية، فجر الثلاثاء، عملية إنقاذ بعد تلقيها إشارة استغاثة من مركب شراعي يواجه صعوبة قبالة جزيرة إيفيا قرب أثينا، حيث هبّت رياح بلغت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للتلفزيون الرسمي إن خفر السواحل أنقذ 10 رجال من القارب الذي غرق قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة إيفيا بعد الإبحار من تركيا. وتابع كوكالاس أنه وفقا لشهادات الناجين كان 68 على متن القارب. وأوضح أن الناجين أفغان ومصريون وإيرانيون.

وتشارك سفينة تابعة لخفر السواحل وطائرة هليكوبتر وقاربان في عملية الإنقاذ وسط رياح عاتية.

وهذا ثاني حادث لقارب مهاجرين هذا الأسبوع.

وأُنقِذ 4 مهاجرين بالقرب من جزيرة ساموس في بحر إيجة شرقي اليونان بالقرب من تركيا بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه، وتجري عملية مماثلة بحثا عن 8 في الحادث نفسه منذ الاثنين.

وغالبا ما تغرق قوارب في هذه المنطقة، مما يتسبب في مصرع مهاجرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي ما لا يقل عن 30 حتفهم في غرق قاربين يقلان مهاجرين في بحر إيجة.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، أنقذ خفر السواحل 1500 أي أكثر بـ600 عن العام الماضي.

وتُعَد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من أكثر الدول استقطابًا للمهاجرين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوربي.

ويسلك المهربون طريق الجنوب الأطول والأكثر خطورة في أغلب الأحيان، ويغادرون من لبنان بدلًا من تركيا لتجنب الدوريات الأوربية في بحر إيجة للوصول إلى إيطاليا، وفق مسؤولين يونانيين.

وكانت اليونان في قلب أزمة هجرة إلى أوربا في عام 2015، عندما وصل إليها عبر تركيا نحو مليون لاجئ فروا من الحروب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

وانخفض عدد الوافدين إليها منذ عام 2016 عندما وقّع الاتحاد الأوربي اتفاقًا مع تركيا لإيقاف التدفقات، لكن السلطات اليونانية تقول إن البلاد شهدت مؤخرًا زيادة في محاولات الدخول عبر الجزر اليونانية والحدود البرية مع تركيا.