بوتين يوجه رسالة إلى القمة العربية ويتحدث عن إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تزال مستعدة لتطوير التعامل مع جامعة الدول العربية بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين في رسالة بعثها إلى قادة الدول ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، في وقت لاحق الثلاثاء “يشهد العالم تغيرات سياسية واقتصادية مهمة، إذ يتزايد تشكيل نظام العلاقات الدولية المتعدد الأقطاب، وهو قائم على مبادئ مساواة الحقوق والعدالة واحترام المصالح الشرعية المتبادلة”.

وأضاف “في هذه العملية تؤدي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -التي يقرب عدد سكانها من نصف مليار نسمة- دورًا أكثر أهمية”.

وأشار بوتين إلى أن “مهام تصحيح الوضع الدولي ومواجهة التهديدات والتحديات للعصر الراهن، تجعل الهياكل التمثيلية المتعددة الأطراف مثل جامعة الدول العربية أكثر استدعاء”.

وتابع “روسيا الاتحادية لا تزال مستعدة لأن تطور التعامل مع جامعة الدول العربية وكل أعضائها تطويرًا كاملًا، بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وأضاف “نعتقد أن القضايا العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الأزمات في ليبيا وسوريا والنزاع في اليمن والقضية الفلسطينية، ينبغي تسويتها على أساس القانون الدولي المعترف به من الجميع مع الاحترام الصارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها”.

وأكد بوتين أن “التعزيز المتواصل لعلاقات الشراكة بين روسيا الاتحادية والدول العربية يخدم مصالحنا المشتركة، ويجري في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في العالم”.

وكان بوتين قد انتقد، الخميس الماضي، سياسات الدول الغربية وسعيها الدائم إلى الهيمنة العالمية.

وقال في كلمة مصورة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى فالداي “الدول الغربية تريد السيطرة على العالم، وخضوع الجميع لها من دون الاهتمام بمصالح الدول الأخرى”.

وفي المقابل، أكد أن أغلب الدول حاليًا “تطالب بالديمقراطية ولا تقبل الإملاءات المفروضة عليها”.

وتُعقد أعمال القمة العربية التي حملت اسم “لمّ الشمل العربي” في الجزائر، مساء الثلاثاء وعلى مدى يومين، بمشاركة 15 زعيمًا.