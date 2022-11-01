بعد انقطاع 3 سنوات.. انطلاق القمة العربية في الجزائر بحضور ثلثي القادة (فيديو)

انطلقت في الجزائر، مساء الثلاثاء، أعمال القمة العربية الـ31، تحت شعار “لمّ الشمل”، بحضور ثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب، وجرى الافتتاح بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غربي العاصمة.

ومن المقرر أن يناقش القادة العرب على مدار يومين عددا من الملفات التي أُعدّت في الاجتماع التشاوري على مستوى وزراء الخارجية، وتتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية.

كما تتضمن الملفات تطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع باليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، ودعم جمهورية جزر القمر، و”احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث”، و”التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وأعطى إشارة الانطلاق الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي ترأست بلاده القمة السابقة قبل التسليم للجزائر.

وانعقدت هذه القمة بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث كانت الأخيرة عام 2019 في تونس.

وتشهد قمة الجزائر مشاركة 15 قائدا عربيا إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستضيف بلاده القمة.

وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسا فلسطين محمود عباس والعراق عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.

كما شارك في القمة القادة المغاربة، وهم الرئيسان التونسي قيس سعيّد والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بينما غاب ملك المغرب محمد السادس “لأسباب إقليمية” وفق وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وحضر أيضا رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وجزر القمر عثماني غزالي وجيبوتي إسماعيل عمر جيله والصومال حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتخلّف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن جلسة الافتتاح، وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه يصل إلى الجزائر مساء الثلاثاء.





ومثّل لبنان رئيس حكومته نجيب ميقاتي، وسلطنة عمان نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص للسلطان، والبحرين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص للملك، والسعودية وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بعد اعتذار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الحضور “لأسباب صحية”.

كما حضر ضيوفا في القمة، الرئيس السنغالي -الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي- ماكي سال، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمهورية أذربيجان -رئيس حركة عدم الانحياز- إلهام علييف.

والاثنين، وصف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حجم الحضور بأنه “كبير ومحترم”، مقارنة بقمم سابقة وظروف والتزامات قادة عرب.