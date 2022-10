مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة: قوات الأسد حرقت جثث المعارضين بأوامر عليا من قمة هرم السلطة (فيديو)

قال محمد العبد الله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة إن النظام السوري يواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في السجون من تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية إلى إعدامات.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج المسائية عبر شاشة الجزيرة مباشر أن قوات النظام السوري كانت تتعمد حرق جثث المعارضين والمعتقلين عبر ممارسات منهجية بهدف طمس هوياتهم بأوامر عليا من قمة هرم السلطة في نظام بشار الأسد.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهم المركز السوري للعدالة والمساءلة -مقره واشنطن- في تقرير بعنوان “لا تتركوا أثراً” قوات النظام السوري بتعمّد حرق جثث المعارضين داخل “حفر” في مناطق نائية جنوبي البلاد.

وأوضح العبد الله أن نظام الأسد تعمد إتلاف الأدلة التي تثبت الجرائم بحق هؤلاء المعارضين، مشيرا إلى تورط الجيش والمخابرات العسكرية في جرائم حرب، بحسب وصفه.

وتابع “نعمل في المركز على توثيق تلك الجرائم بهدف تعريف ذوي الضحايا بمصير أحبتهم”.

وأضاف “نتقدم بهذا التقرير إلى لجنة التحقيق الدولية بالأمم المتحدة -الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للتحقيق في الجرائم بسوريا- فضلا عن النيابات العامة في أوربا، بهدف التوصل إلى بعض المتورطين بهذه الجرائم، ثم فروا إلى بلدان اللجوء في أوربا لاعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة”.

وردا على محاولات البعض، للتطبيع مع النظام السوري وإعادته مرة أخرى إلى محيطه الإقليمي والدولي، قال العبد الله أن مثل هذه التقارير التي توثق الانتهاكات بحق الضحايا تقف حائلا أمام هذه الخطوة، مشيرا إلى ضرورة البدء في “لجان حقيقة تخبرنا عن مصير الضحايا وتعريف أسرهم بأماكن رفاتهم، ومن ثم محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم”.

وشدد العبد الله على أن النظام السوري يعرف أماكن الجثث في المقابر الجماعية الموثقة من قبل المخابرات العسكرية التي أشرفت على هذه الجرائم.

يذكر أن المركز السوري للعدالة والمساءلة عمل في التقرير المنشور على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013، تُظهر عمليات نقل جثث بعد حرقها، ودفنها في حُفر بمثابة مقابر جماعية في محافظة درعا.

وتُظهر 4 مقاطع أفرادًا من المخابرات العسكرية السورية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يُرجَّح أنها لمدنيين ومنشقين في منطقة اللجاة.

وأجرى المركز مقارنة بين مقاطع الفيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة شاحنات نقل الجثث.

SJAC's latest investigation uncovered evidence that #SyrianGovernment forces hid their complicity in extrajudicial killings & torture by burning the bodies of #Syrian civilians, defectors, and opposition members

Read the report here:https://t.co/piLV8cnwbK

— Syria Justice and Accountability Centre (@SJAC_info) October 31, 2022