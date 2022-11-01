استقبال حافل للأسير إسماعيل عودة بعد اعتقال دام 20 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن الأسير الفلسطيني إسماعيل عارف عودة (51 عاما) من مدينة رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن إفراج الاحتلال عن الأسير عودة من سجن النقب جاء بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 20 عاماً.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن عودة، وهو متزوج وله 6 أبناء، اُعتقل عام 1987 وقضى 3 سنوات في الأسر، بعدها تعرض للمطاردة لـ3 سنوات، إلى أن اُعتقل عام 2002، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

وواجه الأسير عودة على مدار سنوات اعتقاله جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وتم استئصال كليته اليسرى قبل عامين، ويعاني من آثارها حتى اليوم.

وشارك مئات من الفلسطينيين في استقبال الأسير عودة، وأقاموا احتفالا كبيرا في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.

40 أسيرا يضربون عن الطعام

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن 40 معتقًلا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، الاثنين، نيتهم الإضراب المفتوح عن الطعام، الثلاثاء، رفضا لتمديد اعتقال أسير أضرب عن الطعام 113 يومًا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن” 40 أسيرًا في سجني عوفر (وسط الضفة)، والنقب (جنوبي إسرائيل) من أسرى حركتي فتح والجبهة الشعبية، قرروا تسليم قائمة بأسمائهم الثلاثاء لإدارة سجون الاحتلال، للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام”.

وأشار البيان إلى أن “الإضراب هو احتجاج على تنصل أجهزة الاحتلال، من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان، والذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يومًا، وعلّقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 6 شهور”.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسير، حتّى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم (30) أسيرة، ونحو (190) قاصرًا، و(800) معتقل إداريّ من بينهم أسيرتان، ونحو 6 أطفال.