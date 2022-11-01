أردوغان: سنقدّم تعديلا دستوريا لحماية الأُسر التركية من التوجهات المنحرفة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن حزبه سيقدّم تعديلا دستوريا إلى البرلمان لحماية الأُسر مما سمّاه “التوجهات المنحرفة” في إشارة -على ما يبدو- إلى القوانين العالمية لزواج المثليين.

ويستعد حزب العدالة والتنمية -بزعامة أردوغان- لتقديم تعديلات دستورية في الأيام المقبلة، ستضمن أيضا الحقوق المدنية للنساء المحجبات.

وانتقد أردوغان ما قال إنه توجه عالمي لجعل وحدة الأسرة تفقد معناها.

وأضاف “بينما يُحتقر الزواج بين المرأة والرجل استنادا إلى الشرعية، نجد أن الانحراف وانعدام الأخلاق والعلاقات الفاسدة محل تشجيع عالمي”.

وتابع أردوغان “أرى مقترح التعديل الدستوري الذي سنقدّمه إلى البرلمان في الأيام المقبلة خطوة مهمة في هذا الصدد”.

وأوضح أنه يستهدف “حماية المؤسسة الأسرية من التهديدات المتزايدة للتوجهات المنحرفة”.

İlçe Müftüleri İstişare Toplantısıhttps://t.co/OtqxFj8BrZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2022

ولا يملك حزب العدالة والتنمية -وحلفاؤه من حزب الحركة القومية- الأغلبية بنسبة 60% في البرلمان لإقرار تعديلات دستورية.

وبدا أن أردوغان أشار إلى تصويت حديث في إحدى ولايات المكسيك لاعتماد شرعية زواج المثليين، قائلا إنهم سيحولون دون حدوث تحركات مماثلة في تركيا.

وأضاف “سنتصدى لهذه الجهود في بلادنا حتى النهاية، ولن ندع بعض الناس يستولون على هذا المجتمع المسلم”.

وطرح أردوغان التعديلات للمرة الأولى في معرض رده على زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذي أعلن تشريعا مزمعا لتكريس حق المرأة في ارتداء الحجاب.

ومنح حزب العدالة والتنمية بالفعل حريات أوسع نطاقا للنساء في ارتداء الحجاب في بدايات فترة حكمه المستمر منذ عقدين.