آلية للاحتلال تحاول دعس شاب فلسطيني خلال مواجهات شرق القدس (فيديو)

وثّق فيديو -تداوله ناشطون عبر منصات التواصل الفلسطينية- محاولة آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي دعس شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

ويظهر الشاب وهو يركض بعيدًا عن آلية الاحتلال، بينما تواصل المركبة ملاحقته حتى كادت تدعسه، لكن الشاب تمكن من الابتعاد عنها في آخر لحظة. ويظهر الشاب في الفيديو مرتديًا لثامًا يغطي وجهه، بهدف عدم التعرف عليه خلال المواجهات.

#شاهد أحد جيبات الاحتلال يحاول دهس شاب خلال المواجهات في بلدة العيزرية شرق القدس pic.twitter.com/KbJPpvppIa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 31, 2022

واندلعت مواجهات في محيط منزل الشهيد بركات موسى عودة (49 عامًا) من سكان بلدة العيزرية، بعد أن نفّذ عملية دعس لجنود إسرائيليين قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، واستشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

ويوم الجمعة الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 118 فلسطينيًّا بينهم 28 طفلًا في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور تصعيدًا ميدانيًّا يتركز في مدينتي جنين ونابلس (شمال) حيث تتكرر مواجهات مسلحة، وسقوط شهداء من الفلسطينيين.