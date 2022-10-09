استئناف حركة المرور في جسر القرم عبر المسارات التي لم تتضرر من الانفجار (فيديو)

استؤنفت حركة القطارات والسيارات على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة بعد أن دُمِّر جزئيًا، أمس السبت، بسبب انفجار كبير قالت موسكو إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

ويعد جسر القرم (جسر كيرتش) منشأة أساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وقال مارات خوسنولين نائب رئيس الوزراء الروسي إن “حركة القطارات على جسر القرم استؤنفت بالكامل”، دون أن يحدد الوقت، وفق ما نقلت وكالة (ريا نوفوستي).

وأكد أن “جميع القطارات المقررة ستُسيَّر”، موضحًا في حسابه على تلغرام أن استئناف الحركة يشمل “قطارات الركاب والشحن، لدينا القدرات الفنية لذلك”.

وقبل ساعات، قالت شركة (غراند سيرفيس إكسبرس) التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا إن قطارين غادرا شبه الجزيرة في اتجاه موسكو وسان بطرسبرغ، موضحة على تلغرام أن “القطارين سيعبران جسر القرم”.

وأعلنت سلطات القرم، بعد ظهر السبت، استئناف حركة المرور للسيارات والحافلات عبر المسار الوحيد على الجسر الذي ظل سليمًا “مع إجراءات تفتيش كاملة”.

وأكد خوسنولين ذلك، مشيرًا إلى أن المسار الثاني سيعود إلى الخدمة “في المستقبل القريب”، وأن نتائج التحقيقات التي أجريت، أمس، على الأجزاء المتضررة ستُعلن، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن حركة القطارات استؤنفت بالكامل للركاب والبضائع، ولكن مع حدوث تأخير.

مستشار وزير الخارجية الأوكراني للجزيرة مباشر: الجيش الروسي يتكبد خسائر كبيرة في حربه ضد #أوكرانيا pic.twitter.com/w9Uc1KgCiv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2022

ثلاثة قتلى

وأظهرت لقطات -متداولة عبر الإنترنت- انفجارًا قويًا مع مرور عربات على الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار.

وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار أقسام عدة من أحد مساري الطريق.

وبحسب المحققين، أسفر الهجوم الذي وقع السبت -في الصباح الباكر- عن مقتل ثلاثة، سائق الشاحنة ورجل وامرأة كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار وجرى انتشال جثتيْهما من المياه.

ونشر ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية تغريدة ساخرة، صباح السبت، بدا فيها وكأنه يعترف بوقوع هجوم أوكراني على الجسر، ليعود لاحقًا ويشير إلى “ضلوع روسي”.





واكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه، مساء السبت، بالإشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قائلًا “لسوء الحظ، كانت الأجواء غائمة في القرم”، دون التطرّق إلى الانفجار.

وقالت لجنة التحقيق إنها تأكدت من هوية صاحب الشاحنة المفخّخة، وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، موضحة أن التحقيقات جارية.

وبُني هذا الجسر الذي بكلفة كبيرة -نحو 3.7 مليارات دولار- بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصًا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي حال كانت أوكرانيا وراء الحريق والانفجار على جسر القرم، فذلك سيشكل ضربة لروسيا تتمثل بتمكّن القوات الأوكرانية من إلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية وبعيدة عن الجبهة.