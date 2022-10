ثالث صاروخ باليستي في أسبوع.. كوريا الشمالية تكشف أهدافها من تجاربها الصاروخية الأخيرة (فيديو)

أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت ثالث صاروخ باليستي خلال أسبوع.

ودافعت بيونغ يانغ -عاصمة كوريا الشمالية- عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدة أنها رد مشروع على تهديدات عسكرية أمريكية مباشرة، في حين عدّتها واشنطن وطوكيو وسيول “تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم”.

وأطلقت كوريا الشمالية 7 صواريخ في أقل من أسبوعين، كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي مساء السبت، وفق ما نقلت وكالة (يونهاب) عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عملية الإطلاق عبر تويتر، قائلًا “أطلقت كوريا الشمالية ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي. مزيد من المعلومات في وقت لاحق”.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022