“بتسليم” الإسرائيلية للجزيرة مباشر: حياة ألف فلسطيني بالخليل على المحك ويجب التدخل فورا (فيديو)

قال روي يلين مدير التواصل والإعلام في منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن الرسالة التي وجهتها المنظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى المعنيين، وإن “الأمر يحتاج بعض الوقت لإجراء تحقيق بخصوصها”، مشددًا على أن “عنصر الوقت مهم جدًّا، لأن الوضع حرج في جنوب الخليل”.

وطالبت بتسيلم، الاثنين الماضي، الجنائية الدولية بالتدخل العاجل لمنع سلطات الاحتلال من تهجير الفلسطينيين في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم، جنوبي الضفة الغربية.

Since 1999 Israel avoided *direct* expulsion. Instead, it is subjecting the residents to intolerable living conditions in an *indirect* bid to drive them away.

But one way or another: it is the same objective, and it is the same crime.https://t.co/Qynulv2X0J

— Hagai El-Ad חגי אלעד حجاي إلعاد (@HagaiElAd) October 6, 2022