قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على فتاة فلسطينية في باب العامود بالقدس المحتلة (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشكل وحشي على فتاة فلسطينية في حي باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اعتداء قوات الاحتلال على الفتاة واعتقالها بعد ذلك.

وأظهر الفيديو قيام جنود الاحتلال بسحل الفتاة على الأرض بينما جثموا فوقها وشلوا حركتها.

لحظة اعتقال فتاة من باب العامود بالقدس pic.twitter.com/2kPFPq59FE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

ولم يتسن على الفور معرفة هوية الفتاة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء.

قوات الاحتلال تعتقل فتاة عقب الاعتداء عليها في باب العامود بالقدس pic.twitter.com/5WGRLnAEXU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت 6 من الشبان الموجودين بالمنطقة وأصابت آخرين في المدينة المحتلة، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

قوات الاحتلال تعتقل شاباً وتعتدي عليه في باب العامود بالقدس pic.twitter.com/OaMp5gGm5o — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من باب العامود الآن pic.twitter.com/mQPXA1FiuA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وتوافد فلسطينيون، السبت، إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث اكتظت باحاته إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، تمسكًا بعروبة المسجد وإسلاميته، وردًّا على احتفالات الاحتلال ومستوطنيه.

وأحيا أهالي القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي، حيث جابت الكشافة شوارع البلدة القديمة وأزقتها، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.

قوات الاحتلال تعتدي على رجل وتعتقله في باب العامود بالقدس pic.twitter.com/MJ5nnnzGAd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

من باب العامود بالقدس الآن pic.twitter.com/eIRCxWb9o8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولًا إلى باب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.