سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على فتاة فلسطينية في باب العامود بالقدس المحتلة (فيديو)

8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202211:27 PM (مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بشكل وحشي على فتاة فلسطينية في حي باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اعتداء قوات الاحتلال على الفتاة واعتقالها بعد ذلك.

وأظهر الفيديو قيام جنود الاحتلال بسحل الفتاة على الأرض بينما جثموا فوقها وشلوا حركتها.

ولم يتسن على الفور معرفة هوية الفتاة الفلسطينية التي تعرضت للاعتداء.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت 6 من الشبان الموجودين بالمنطقة وأصابت آخرين في المدينة المحتلة، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

وتوافد فلسطينيون، السبت، إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث اكتظت باحاته إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، تمسكًا بعروبة المسجد وإسلاميته، وردًّا على احتفالات الاحتلال ومستوطنيه.

وأحيا أهالي القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي، حيث جابت الكشافة شوارع البلدة القديمة وأزقتها، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.

وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولًا إلى باب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر