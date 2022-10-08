10 قتلى إثر انفجار بمحطة للوقود في أيرلندا (فيديو)

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انفجار بمحطة للوقود في مقاطعة دانيغال، أمس الجمعة، مضيفة أن الانفجار وقع على ما يبدو نتيجة “حادث مأساوي”.

وقال مسؤول في الشرطة “وقع الانفجار في محطة بنزين (أبل غرين) على مشارف قرية كريسلو”.

والقتلى هم 4 رجال و3 نساء ومراهقان وفتاة صغيرة من سكان المنطقة، ويُعالَج 8 أشخاص أُصيبوا في الحادث، من بينهم مصاب بجروح خطرة نُقل جوًّا إلى دبلن.

وأظهرت صور من الموقع وحدة سكنية فوق متجر بمحطة البنزين وقد لحق الدمار بجدرانها وانهار جزء من سقفها، وتناثر الحطام في الفناء الأمامي حيث كانت هناك عدة سيارات متوقفة.

كما أظهرت صورة جوية التُقطت بعد الانفجار مبنى محطة الوقود المدمر. وانهار مبنيان سكنيان خلف المحطة يتألف كلاهما من طابقين.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إن الحادث يشكل مأساة لا توصف لمجتمع صغير مؤلف من بضع مئات من الناس فقط.

وأضاف “أقدّم خالص التعازي لعائلاتهم وأصدقائهم ولمجتمع كريسلو بأكمله، في أحلك الأيام التي مرت على دانيغال والبلد بأسره”.

وأكد كيران غالاغر -أحد سكان الحي الذي يقع منزله على بعد نحو 150 مترًا من مكان الحادث- أن الانفجار جعله يعتقد أنه “قنبلة”.

وقال لشبكة بي بي سي “كنت في المنزل عندما سمعت انفجارًا. كان أمرا يشبه قنبلة”.