تفجير شاحنة مفخخة على جسر القرم وانهياره جزئيا واتهام لأوكرانيا بالمسؤولية (فيديو)

قالت موسكو إن تفجيرًا وقع في شاحنة مفخخة على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، ما أدى إلى دمار وانهيار جزئي في المعبر وتوقف حركة النقل، بينما لم تتوقف الملاحة في مضيق كيرتش.

ونقلت وكالة (تاس) عن سلطات القرم الموالية لموسكو، قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة، واتهم رئيس مجلس ولاية القرم أوكرانيا بالمسؤولية عن حادث الجسر، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها إلى الآن عن التفجير.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار ضخم على جسر شبه الجزيرة القرم -التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014- ونقلت رويترز عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن تفجير جسر القرم هو “البداية”، مضيفًا “يجب تدمير كل شيء غير شرعي”، على حد تعبيره.





وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بقطار كان يسير على الجسر قرب موقع الانفجار، ونتيجة التفجير حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية.

وقالت سلطات سكك حديد القرم إن النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار. وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم خصوصًا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وقالت اللجنة “اليوم في الساعة (06:07) الساعة (03.07 بتوقيت غرينتش) انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم مما أدى إلى اندلاع حريق في 7 قاطرات صهاريج على سكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم”. وتم تعليق حركة مرور السيارات والقطارات على الجسر.

وقالت اللجنة إن الانفجار أدى إلى تضرر مسارين من طرقات الجسر غير أن قوسه لم يتضرر، وقال المتحدث باسم الكرملين لوكالة (ريا نوفوستي) إن بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لكشف الوقائع.

واتهم فلاديمير كونستانتينوف رئيس مجلس القرم (وهو البرلمان المحلي الذي نصبته روسيا) من وصفهم بأنهم “مخربون أوكرانيون” بالوقوف خلف التفجير. وافتتح بوتين الجسر في 2018 بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، وأدى ذلك إلى فرض عقوبات على روسيا وتدهور العلاقات مع الغرب.

وقال أوليغ موروزوف نائب رئيس مجلس الدوما في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية “إن حربًا خفية تشن على موسكو”.

وأضاف “الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد بل هو إعلان حرب بلا قواعد”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت روسيا ضمّ مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا بعد إجراء استفتاءات تقول كييف والغرب إنها أجريت تحت تهديد السلاح.