“زفة” عريس تتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية (فيديو)

تحدى عريس فلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي وسار مع أهله وأصدقائه في مسيرة زفافه في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو المسيرة فيما كانت قوات الاحتلال تحيط بها.

وحاول جنود الاحتلال توقيف المسيرة، لكن المشاركين فيها واصلوا طريقهم بمرافقة قوات الاحتلال.

واستشهد فتى فلسطيني عمره 15 عامًا، بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس في مواجهات مع جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين على الأقل برصاص جيش الاحتلال خلال قمعه مسيرات مناهضة للاستيطان في شمال وشرق الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها مسيرات وفعاليات أسبوعية رفضًا للاستيطان ولرفع الأعلام الفلسطينية.