تدريبات بين القوات البحرية الأمريكية والفلبينية تشمل محاكاة اقتحام شاطئ في بحر الصين الجنوبي (فيديو)

أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية والفلبينية، الجمعة، تدريبات قتالية شملت محاكاة اقتحام شاطئ بالقرب من مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وبدأ جيشا الولايات المتحدة والفلبين، الاثنين الماضي، تدريبات بحرية مشتركة على مدى أسبوعين، مما يعزز تحالفًا عسكريًا وثيقًا في وقت يشهد حالة من عدم اليقين في المنطقة بسبب التوتر بين واشنطن وبيجين.

وتستمر التدريبات حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويشارك بها 2550 جنديًا أمريكيًا و530 جنديًا فلبينيًا.

وتتضمن التدريبات عمليات إنزال برمائي وإطلاق ذخيرة حية وتنفيذ مساعدات إغاثية.

وينضم حليفا الولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية، إلى التدريبات بصفة مراقبين. وتجري الفلبين والولايات المتحدة، الملتزمتان بمعاهدة الدفاع المشترك منذ 70 عامًا، مناورات منذ عقود.