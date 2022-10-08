تخريب “شرير ومتعمد” يعطل حركة القطارات في شمالي ألمانيا

توقفت حركة القطارات بشكل تام في شمالي ألمانيا عدة ساعات بعد أن قطع مجهولون كابلات حيوية لشبكة السكك الحديدية في موقعين، ووصفت السلطات الحادث بأنه عمل تخريبي من دون تحديد الضالعين فيه.

وقال وزير النقل فولكر فيسينجغ في مؤتمر صحفي “من الواضح أن هذا عمل متعمد وشرير”.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن الشرطة الاتحادية تحقق في الحادث، مشيرة إلى أن الدافع لم يتبيّن بعد.

وذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أن القطع حدث في موقعين بولايتي برلين وشمال الراين-ويستفاليا.

وحدد متحدث باسم الشرطة أحد الموقعين في حي بالعاصمة برلين، لكنه لم يحدد الموقع الثاني في الولاية الأخرى.

وتوقفت حركة قطارات المسافات الطويلة بالكامل والمسافات المتوسطة جزئيًّا، وأعلنت شركة السكك الحديدية “دويتشه بان” بعد ذلك إصلاح العطل، بينما سيظل هناك اضطراب في حركة القطارات على مدار اليوم.

وأضرت الأعطال بخدمات القطارات في ولايتي ساكسونيا السفلى وشليزفيغ هولشتاين ومدينتي بريمن وهامبورغ، مما أثر على رحلات القطارات الدولية إلى الدنمارك وهولندا.

وجاء الحادث قبل يوم واحد من الانتخابات في ولاية ساكسونيا السفلى.

ويأتي الحادث بعد أن شدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوربي على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بعد تعرّض خط أنابيب الغاز نورد ستريم لما وصفوه بأعمال “تخريبية”.

وفي وقت سابق السبت، انفجرت شاحنة على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم السبت، إن على الناتو بذل مزيد من الجهود لحماية نفسه من روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين “لأننا لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوهام العظمة لدى بوتين”.

وأضافت لامبرشت خلال زيارتها للقوات الألمانية في ليتوانيا “الحرب في أوكرانيا تزداد وحشية، وتهديد موسكو بالأسلحة النووية يثبت أن السلطات الروسية لا تتورع عن فعل أي شيء”.

وذكرت الولايات المتحدة مرارًا أنها لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية على الرغم مما تقول إنه “استعراض بوتين للقوة النووية”.

وأرسلت ألمانيا أول قوات لها إلى ليتوانيا -العضو في الناتو على حدود روسيا- عام 2017، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ووافقت ألمانيا على تعزيز هذه القوة بشكل كبير، في يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو 4 أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.