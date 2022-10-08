3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة واقتحام واسع لمخيم جنين وسط مواجهات عنيفة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اثنان منهما ارتقيا أمس الجمعة وهما طفل من محافظة قلقيلية عمره 14 عاما، والآخر فتى من قرية المزرعة الغربية عمره 17 عاما، والثالث شاب استشهد اليوم السبت في جنين.

واستشهد الشاب محمود الصوص بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، وأُصيب 6 آخرين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية المخيم، بعد أن تسللت إليه وحدات خاصة من المستعربين بجيش الاحتلال، وحاصرت منزل عائلة “أبو زينة” لاعتقال نجلها محمد وعندما لم تجده اعتقلت شقيقه صالحًا، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

عاجل : اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بعد اقتحام الاحتلال ومحاصرة أحد المنازل. pic.twitter.com/do88H1eg85 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2022

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المخيم، لتغطية ما يدور فيه، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان واعتلاء قناصة الاحتلال أسطح البنايات التجارية وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

شهود عيان : الاحتلال يستخدم طائرات أباتشي على علو منخفض فوق سماء مخيم جنين pic.twitter.com/UNyWjDi3Iw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 8, 2022

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن مواطنًا وابنته أصيبا في عملية دعس من قبل جيب عسكري تابع للاحتلال أثناء وجودهما أمام منزلهما في المخيم.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود (14 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال عصر أمس في قلقيلية القريبة من الخط الأخضر.

Video| Media coverage: "A sad farewell to Palestinian youth Mahdi Ladadweh, who was killed today by Israeli occupation forces in the village of Al-Mazra'a al-Qibliya village, northwest of Ramallah." pic.twitter.com/Xsrqlts2Ie — Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2022

وكان الطفل داود قد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة البيرين قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي حيث وصفت إصابته حينها بأنها حرجة، ثم أعلن الأطباء لاحقًا استشهاده.

كما استشهد الفتى مهدي لدادوة (17 عامًا) بالرصاص الحي في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله يوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل في البلدة.

متابعة صحفية: "وداع الشهيد الطفل عادل إبراهيم داود 14 عاما الذي ارتقى مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية". pic.twitter.com/hdLIf3VO8g — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر، أن قوات الاحتلال أصابت فتى بالرصاص في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة “عين الحراشة” عندما حاول أهالي البلدة منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء استشهاد الفتى لدادوة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 50 إصابة خلال مواجهات المزرعة الغربية، 33 منها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 بالاعتداء بالضرب.

تغطية صحفية: "ارتقاء الطفل عادل إبراهيم داود 14 عاما متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية". pic.twitter.com/V91QoXNJ3F — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2022

من جانبه زعم جيش الاحتلال أن “جنودًا إسرائيليين رصدوا مشتبهًا فيه يلقي قنابل مولوتوف باتّجاههم” قرب قلقيلية، فرد الجنود بفتح النار، مشيرًا إلى إصابة شخص. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي الواقعة الثانية قرب رام الله، ادعى جيش الاحتلال وجود “شغب عنيف أثاره عشرات الفلسطينيين”، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة إثر رشقه بحجارة، وقال إن القوات الإسرائيلية ردت بـ”وسائل لمكافحة الشغب” بينها إطلاق رصاص حي، لافتًا إلى إصابة عدد من الأشخاص.

تغطية صحفية: "ارتقاء الشاب مهدي محمد لدادوة برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله". pic.twitter.com/uhVeEvG5Hh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2022

اشتية يعزي وحماس تدين

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الشهيدين، لن يكونا آخر ضحيتين ما دام المجرمون يشعرون بأنهم سيفلتون من العقاب.

وقال “بعمر الزهور يقطفون أبناءنا، فلذات أكبادنا برصاص القتل والحقد الذي يتغذى من عقيدة عنصرية تصوغ فكر وسلوك القتلة المجرمين الذين يطلقون الرصاص لأجل القتل ولا يكتفون بجريمتهم بل يرتكبون جريمة أخرى باحتجاز الجثامين”.

كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بمحاولة “جر المنطقة إلى دوامة عنف”.

شاهد| هتافات الشبان أمام المستشفى الاستشاري بعد الإعلان عن ارتقاء الشاب مهدي لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله pic.twitter.com/ZiwSum4c8f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2022

من جانبها نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين وقالت في تصريح صحفي إن استهداف الفتيان والأطفال بالقتل المباشر جريمة تؤكد الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال وإنّ وتيرة جرائمه تتصاعد بما فيها استهداف وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت “سيدفع المحتل ثمن جرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا، وستتواصل ثورة شبابنا الثائرين ومقاومتنا الباسلة حتى هزيمة الاحتلال ودحره”.

وعادة ما تشهد الضفة الغربية -الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967- أيام الجمعة احتجاجات على توسّع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في نظر القانون الدولي، وغالبا ما تتخلّل هذه الاحتجاجات صدامات مع جيش الاحتلال.