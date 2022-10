3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة واقتحام واسع لمخيم جنين وسط مواجهات عنيفة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اثنان منهما ارتقيا أمس الجمعة وهما طفل من محافظة قلقيلية عمره 14 عاما، والآخر فتى من قرية المزرعة الغربية عمره 17 عاما، والثالث شاب استشهد اليوم السبت في جنين.

واستشهد الشاب محمود الصوص بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، وأُصيب 6 آخرين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية المخيم، بعد أن تسللت إليه وحدات خاصة من المستعربين بجيش الاحتلال، وحاصرت منزل عائلة “أبو زينة” لاعتقال نجلها محمد وعندما لم تجده اعتقلت شقيقه صالحًا، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المخيم، لتغطية ما يدور فيه، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان واعتلاء قناصة الاحتلال أسطح البنايات التجارية وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، أن مواطنًا وابنته أصيبا في عملية دعس من قبل جيب عسكري تابع للاحتلال أثناء وجودهما أمام منزلهما في المخيم.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود (14 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال عصر أمس في قلقيلية القريبة من الخط الأخضر.

Video| Media coverage: "A sad farewell to Palestinian youth Mahdi Ladadweh, who was killed today by Israeli occupation forces in the village of Al-Mazra'a al-Qibliya village, northwest of Ramallah." pic.twitter.com/Xsrqlts2Ie

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2022