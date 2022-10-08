سياسة|فلسطين

إحياء المولد النبوي في الأقصى والاحتلال يقمع المحتفلين على أبواب القدس (شاهد)

بهجة أطفال يشاركون في إحياء ذكرى المولد النبوي بالمسجد الأقصى (منصات فلسطينية)
8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202207:41 PM (مكة المكرمة)

 أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس، اليوم السبت.

واقتحمت قوات الاحتلال -بأعداد كبيرة- ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واعتدت القوات على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان الموجوين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

وأحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.

وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولًا إلى باب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ووزع تجار البلدة القديمة الحلوى على المشاركين في المسيرة التي تخللتها مدائح نبوية من فرق مقدسية.

وشهدت أسواق البلدة القديمة انتعاشًا تجاريًّا بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، وتوافد الآلاف من الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وإحياء تلك الذكرى في باحاته في أجواء روحانية مميزة وحضور لافت للأطفال.

كما احتفلت دائرة أوقاف القدس الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في المصلى القبلي مع الأناشيد الدينية وقصص عن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والسيرة النبوية.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية