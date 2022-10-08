إحياء المولد النبوي في الأقصى والاحتلال يقمع المحتفلين على أبواب القدس (شاهد)

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس، اليوم السبت.

واقتحمت قوات الاحتلال -بأعداد كبيرة- ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال تقمع الأهالي المحتفلين بالمولد النبوي في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/y1WT6AueUn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

واعتدت القوات على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان الموجوين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

قوات الاحتلال تقمع الأهالي في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/urHQYaxtr0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وأحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.

وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولًا إلى باب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ووزع تجار البلدة القديمة الحلوى على المشاركين في المسيرة التي تخللتها مدائح نبوية من فرق مقدسية.

وشهدت أسواق البلدة القديمة انتعاشًا تجاريًّا بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، وتوافد الآلاف من الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وإحياء تلك الذكرى في باحاته في أجواء روحانية مميزة وحضور لافت للأطفال.

أجواء حيوية تشهدها أسواق مدينة القدس في ذكرى المولد النبوي pic.twitter.com/HqAzvjZjEE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

كما احتفلت دائرة أوقاف القدس الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في المصلى القبلي مع الأناشيد الدينية وقصص عن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- والسيرة النبوية.

مدائح نبوية وأجواء عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى المبارك إحياء لذكرى المولد النبوي pic.twitter.com/29o9SCgI0w — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

شدوا الرحال إليه لإحياء ذكرى مولد النبي الأكرم.. جانب من الأجواء الروحانية في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/aVB7leWPwJ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

صور توثق اعتقال مستعربين لأحد الشبان في منطقة باب العامود بالقدس قبل قليل

تصوير: محمد ادكيدك pic.twitter.com/9f6pLC9KkE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

لحظة نقل أحد المصابين جراء اعتداء الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/lSumeX06Mh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022