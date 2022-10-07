سياسة|فلسطين

رسالة عاجلة إلى الجنائية الدولية من منظمة إسرائيلية لمنع “جريمة حرب” يرتكبها الاحتلال في الخليل

الاحتلال يعمل على تهجير فلسطينيي مسافر يطّا في تلال جنوب الخليل، قسرًا (بتسيلم)
7/10/2022-|آخر تحديث: 7/10/202201:41 PM (مكة المكرمة)

كشفت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، أنها وجهت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبتها فيها بالتدخل العاجل لمنع سلطات الاحتلال من تهجير الفلسطينيين في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم جنوبي الضفة الغربية.

وقالت بتسيلم في بيان الخميس إنها وجهت يوم الاثنين الماضي رسالة إلى المدّعي العام بالجنائية الدولية، مشيرة إلى أن مساعي التهجير الإسرائيلية مستمرة منذ عقود لكن نطاقها وخطورتها شهدا تصاعدًا في الآونة الأخيرة وتسارعت وتيرتها كذلك.

حولت حياتهم إلى كابوس

وأوضحت أن ذلك جاء في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي، وقضت فيه بأنه “لا يحق للأهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم”. وهو قرار مخالف لأحكام القانون الدولي والمبادئ الأساسية.

وأكدت أن سياسات إسرائيل حولت حياة السكان هناك إلى كابوس مستمر بشكل يومي، حيث يهدد جنود الاحتلال والمستوطنون أرواحهم وممتلكاتهم ويعانون أضرار الضجيج والتلوث، وتتعرض بناهم التحتية للأذى اليومي وتُنتهك حرماتهم ويسلبون طمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم هناك.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن جيش الاحتلال أجرى مؤخرًا عمليات يعرضها كأنها تدريبات عسكرية تضمنت استخدام الذخيرة الحية وتنقل مركبات عسكريّة بما في ذلك الدبابات، عبر التجمّعات الفلسطينية وفي محيطها.

وقالت إن إسرائيل صعدت مساعيها لعزل سكان التجمعات الصغيرة عن محيطها، ونصب جيش الاحتلال الحواجز وصادر مركبات وآليات، وصعّب على الناشطين والصحفيين والدبلوماسيين الدخول إلى المنطقة.

ملف يتضمن عشرات الأحداث

وكشفت بتسيلم أنها أرفقت مع رسالتها ملحقًا يتضمن عشرات من الأحداث التي جرت يوميًّا في هذه المنطقة منذ يونيو/ حزيران 2022، وتبين هذه الأحداث واقع حياة لا تطاق يعانيها السكان الفلسطينيون تحت وطأة العنف الذي يمارسه الاحتلال.

وأشارت إلى أنها أوضحت في رسالتها أن سلطات الاحتلال تمتنع فعلًا منذ عام 1999، عن تنفيذ تهجير مباشر للسكان، إلا أنها عوضًا عن ذلك تفرض عليهم -بصورة مخططة ومتعمدة- ظروفًا حياتية غير محتملة تدفع نحو تهجيرهم بشكل غير مباشر.

وناشدت بتسيلم المدّعي العام “كريم خان” اعتماد التدخل الوقائي وتحذير إسرائيل من أنها ترتكب جريمة حرب في مسافر يطا، مؤكدةً أن ممارساتها هذه تشكّل جريمة حرب.

وحمّلت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث من انتهاكات، لرئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن وقائد أركان الجيش وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنية إضافة إلى قضاة المحكمة العليا الذين أضفوا الشرعية القضائية على هذه السياسة.

أطلب منك التدخل العاجل

وقالت رسالة بتسيلم، بتوقيع مديرها العام حجاي إلعاد، “إن سياسة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ترمي إلى فرض ظروف معيشية متدنية ومهينة على نحو ألف من سكان تلال جنوب الخليل، وتنغيص حياتهم بشتى الطرق بغية إرغامهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم ثم الاستيلاء على المنطقة”.

وقال إلعاد “إنني أطلب منك التدخل العاجل في هذه الحالة، لكي تتاح لهؤلاء السكان إمكانية العيش الكريم والأمن الضروري وطمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم. في الماضي حين سعت إسرائيل إلى تهجير تجمع الخان الأحمر شرق القدس من أراضيه، نجح تدخل مماثل من مكتب المدّعي العام (في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018) في منعها”.

المصدر : الحزيرة مباشر + بتسيلم