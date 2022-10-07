مع انتشار الكوليرا.. انعدام شبكات الصرف الصحي يفاقم معاناة النازحين السوريين في مخيم خان السبل (فيديو)

شكا نازحون سوريون في منطقة خان السبل شمالي إدلب من انعدام شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي فاقم معاناتهم بسبب انتشار الحشرات الضار وظهور الأمراض وسط الأطفال.

كما شكا النازحون من عدم وجود مراكز صحية قريبة من أماكن سكنهم، ما يعرض حياة الكثيرين منهم للخطر عند إصابة أحدهم بلدغات الحشرات التي تنتشر في أنبوب الصرف الصحي المفتوح بالقرب منهم.

وقالوا إن الروائح والملوثات التي تنتشر من الصرف الصحي تزيد المعاناة الكبيرة التي يجدونها أصلًا مع انعدام الخدمات الأساسية والضرورية، وانتشار الفقر وسط النازحين.





وأبدى النازحون خشيتهم من أن يتسبب الصرف الصحي وشح المياه وعدم وجود خزانات آمنة لمياه الشرب إلى انتشار الكوليرا الذي ازدادت معدلات الإصابة به في سوريا، وظهر أخيرًا في لبنان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رصدت 10 آلاف إصابة بالكوليرا في سوريا منذ بدء تفشي المرض في هذا البلد، بحسب الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

في إطار الاستجابة لتفشي مرض #الكوليرا، تعمل فرقنا على نقل المرضى والحالات المشتبهة إلى المستشفيات، إضافة لتنسيق عمليات الإحالة المرتبطة بالمرض.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/nKXBWzTizA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 4, 2022

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إن إصابات الكوليرا تجاوز 10 آلاف حالة في عموم سوريا خلال آخر 6 أسابيع.

من جانبها أصدرت منظمة (منسقو استجابة سوريا) يوم الأحد بيانًا حذّرت فيه من تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة شمالي سوريا، وتحوّلها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها.

وأفاد الدكتور محمد سالم، مدير برنامج اللقاح بوحدة تنسيق الدعم بتسجيل 19 إصابة مؤكدة إضافة إلى 152 حالة مشتبه بها في مخيمات النازحين شمالي سوريا.

وأشار إلى هشاشة البنية التحتية من ناحية المياه الصالحة للشرب ومن كمية المياه المخصصة للفرد وإجراءات الأمن والسلامة للحصول على الماء، وقال إن الصرف الصحي مكشوف ومعظمه يستخدم في ري الخضروات ما قد يؤدي إلى زيادة الإصابات.

وكشف أن عدد المخيمات التي شهدت إصابات بالكوليرا نحو 30 مخيمًا من أصل 1400 شماليّ سوريا، وهو ما يثير المخاوف بازدياد الإصابات واتساع مساحة انتشارها.

وينتقل الكوليرا عن طريق المياه، ويسبب إسهالًا حادًّا يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.