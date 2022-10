“كأننا حفنة دجاج”.. وول ستريت جورنال تنشر شهادات معتقلين حول التعذيب بسجون مصر

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” شهادات حول تعرض عدد من المعتقلين السياسيين في مصر للتعذيب، على الرغم من زيادة أعداد المُفرج عنهم، في حين يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بقادة العالم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بشرم الشيخ.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الناشط السياسي حسن بربري (46 عامًا) قوله إنه تعرض للضرب وسوء المعاملة على مدار ثلاث سنوات قضاها داخل أحد السجون المصرية.

ووصف بربري خلال التقرير تعرضه في السجن للضرب المروع والحبس الانفرادي فترات طويلة، بالإضافة إلى البقاء في زنازين صغيرة ومكتظة تفتقد للتهوية الكافية علاوة على عدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.

Egypt’s President Sisi released hundreds of political prisoners ahead of the COP27 meeting of world leaders in his country next month https://t.co/5K0YdGGZRA

