في ظل امتناع واشنطن.. أردوغان: هناك دول مستعدة لتلبية احتياجات تركيا من مقاتلات إف16

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجات بلاده من المقاتلات إن لم تلبّ الولايات المتحدة حاجة أنقرة من إف16.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول “هناك بدائل لمقاتلات “إف16″ الأمريكية في دول أخرى حول العالم”.

وأوضح أن بلاده يمكنها تلبية حاجتها بهذا الصدد على غرار شرائها أنظمة إس400 الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة باتريوت.

وكانت تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء إف16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات إف16 لتركيا وتحديث أسطولها.

لكن واشنطن تضع شروطًا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما ترفضه أنقرة.

وردًا على سؤال حول اتصاله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قال إن الأخير قدم شكره وتهنئته لتركيا بشكل خاص على الوساطة التي تقوم بها بين موسكو وكييف.

وأشار أردوغان إلى أنه قدم التهاني بمناسبة يوم ميلاد بوتين (70 عامًا)، مضيفًا “لدينا أيضًا لقاء محتملا حول منصة آسيا”.

وأفاد بأنه إذا شارك بوتين في منصة آسيا فستسنح لهما الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بطريقة مفصلة أكثر.

وذكر أن المحادثات ربما تجري على شكل اتصال هاتفي.

ولدى سؤاله عن إمكانية إجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يجري محادثات مع الزعيمين.

وبشأن كلمة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس خلال قمة المجتمع السياسي الأوربي في العاصمة التشيكية براغ، قال أردوغان “رجل لا يعرف قواعد البروتوكول ورغم أن كلمته لم تكن ضمن البرنامج فلا أعلم كيف وممن حصل على إذن لذلك ليحاول الرد عليّ”.

ولفت أردوغان إلى أنه لا يليق برئيس الجمهورية التركية أن ينزل إلى هذا المستوى عبر الرد على ميتشوتاكيس.

وأضاف “اكتفيت بالاستماع إلى بضع كلمات منه فقط، ولم يحصل أصلًا على تصفيق جيد”.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترًا في الفترة الأخيرة على خلفية ما تقول أنقرة إنها أعمال استفزازية تقوم بها أثينا فيما يعلق بتسليح الجزر المتنازع عليها في بحر إيجة.