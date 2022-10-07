فوز ناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا بجائزة نوبل السلام

فاز الناشط الحقوقي أليس بيالياتسكي من بيلاروسيا ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، اليوم الجمعة.

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية إن الفائزين “يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم”، مشيرة إلى أنهم “عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وأضافت أنهم “بذلوا جهدًا رائعًا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معًا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية”.

وقالت بيريت ريس-أندرسن رئيسة اللجنة إنهم رغبوا “في تكريم 3 أبطال بارزين في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي في الدول المتجاورة بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا”.

وطالبت ريس-أندرسن روسيا البيضاء بإطلاق سراح بيالياتسكي، وقالت إن الجائزة ليست موجهة ضد بوتين.

وأضافت للصحفيين “دائمًا نمنح الجائزة من أجل شيء ما. وليس ضد شخص ما”.

واعتقلت السلطات في بيلاروسيا الناشط الحقوقي أليس بيالياتسكي، 60 عامًا، وآخرين في يوليو/تموز 2021.

أما مركز الحريات المدنية فتم تأسسيه عام 2007، ويعمل على توثيق جرائم الحرب المنسوبة إلى القوات الروسية، فيما تأسست منظمة “ميموريال” عام 1989 وأعلن القضاء الروسي الشتاء الماضي حل المنظمة.