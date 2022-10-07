دبلوماسي تركي سابق: لا طموحات توسعية لدينا في ليبيا ولا نسعى لحرب ضد اليونان (فيديو)

قال أولوج أوز أولكر الدبلوماسي التركي السابق إن الاتفاق الموقع بين الحكومة التركية وحكومة طرابلس لا يستهدف أي طرف إقليمي أو دولي، بل هو استجابة تركية لطلب تقدمت به الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا.

وأضاف أوز أولكر في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن تركيا ليست لديها طموحات توسعية في ليبيا ولا تريد فرض وضع جديد، وأن حضورها في ليبيا جاء لإعادة الاستقرار إلى البلاد ودعم حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها في وجه بعض الدول التي تحمل أجندة توسعية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، إنه لا يهتم للدول التي عارضت مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة التركية للتنقيب عن الطاقة، وإن ما يهمه هو مصلحة البلاد والمواطن الليبي، على حد تعبيره.

وأضاف الدبيبة خلال استعراضه للمذكرة أثناء فعالية بالعاصمة طرابلس أنها سارية المفعول 3 أعوام وتجدد ما لم يُعلم أحد الأطراف بإلغائها.

وشدد أوز أولكرعلى أن حكومة بلاده أكدت عقب توقيع هذه المذكرة التي شملت قطاع الطاقة والاقتصاد، استعدادها الكامل لتقديم جميع أنواع المساعدة لليبيا.

وتساءل الدبلوماسي التركي عما تقوم به كل من فرنسا والولايات المتحدة في الجزر القريبة من اليونان، مستنكرًا وجود سفن غربية تقوم بالاستكشاف قرب قبرص.

وقال “إن تركيا تعي جيدًا مضمون الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع كل من مصر وفرنسا والولايات المتحدة، والتي تضمنت بندًا خاصًّا بالدفاع المشترك يؤكد: أنه في حالة تعرضت اليونان لأي اعتداء عسكري تتدخل الدول الأخرى للرد أو منع العدوان”.

وأضاف الدبلوماسي التركي “أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لا نية لها في الدخول في مواجهات عسكرية مع اليونان أو أي قوة إقليمية أو دولية أخرى في حوض المتوسط، وأن الحرب إن وقعت لن يستفيد منها أحد”.

وأضاف أنه في عام 1922 وقعت اليونان اتفاقية تمنع تسليح عدد من الجزر القريبة من المياه الإقليمية التركية، لكن سلطات أثينا أصرت في الآونة الأخيرة على إدخال مركبات ومدرعات أمريكية واستخدام هذه الجزر ضد مصالح تركيا.

يُشار إلى أن أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلنوا رفضهم توقيع حكومة الدبيبة مذكرة التفاهم النفطية مع الجانب التركي، وقالوا إن توقيع مثل هذه المذكرات في هذا التوقيت يمثّل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.