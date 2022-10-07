سياسة|فلسطين

جنود الاحتلال يساعدون مستوطنين على سرقة ثمار الزيتون في القدس (فيديو)

أشجار زيتون في القدس (الفرنسية)
7/10/2022-|آخر تحديث: 7/10/202210:18 AM (مكة المكرمة)

أظهرت تسجيلات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يساعدون المستوطنين على سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في وادي الربابة بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن دعت “سلطة الطبيعة الإسرائيلية” في القدس المحتلة، المستوطنين إلى اقتحام حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى يوم “عيد العُرش” اليهودي، وأخذ زيتون الحي.

ووفقًا لمواقع محلية، فإن أراضي وادي الربابة البالغة مساحتها 200 دونم، مهددة جميعها بالمصادرة لصالح إقامة مشاريع استيطانية و”حدائق توراتية”؛ وهناك خطط لإقامة مشروع تهويدي عملاق عليها.

ويوم أمس الخميس، أظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيري الاقتصاد والسياحة في حكومة الاحتلال وهما يضعان حجر الأساس لجسر استيطاني داخل حي وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع حادث “السرقة الإسرائيلية” منددين بما فعله الجنود.

وقال الناشط ناصر النصر إن الجيش الإسرائيلي لم يكتف باحتلال البلاد وقهر العباد، بل بادر إلى نهب الثروات وسرقة المحاصيل وتفنن في ارتكاب كل أنواع الأذى للفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل