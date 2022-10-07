جنود الاحتلال يساعدون مستوطنين على سرقة ثمار الزيتون في القدس (فيديو)

أظهرت تسجيلات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يساعدون المستوطنين على سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في وادي الربابة بالقدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن دعت “سلطة الطبيعة الإسرائيلية” في القدس المحتلة، المستوطنين إلى اقتحام حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى يوم “عيد العُرش” اليهودي، وأخذ زيتون الحي.

تغطية صحفية: متطوعون من جيش الاحتلال يساعدون المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين بوادي الربابة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/gvfTstuIpR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 6, 2022

ووفقًا لمواقع محلية، فإن أراضي وادي الربابة البالغة مساحتها 200 دونم، مهددة جميعها بالمصادرة لصالح إقامة مشاريع استيطانية و”حدائق توراتية”؛ وهناك خطط لإقامة مشروع تهويدي عملاق عليها.

ويوم أمس الخميس، أظهر مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيري الاقتصاد والسياحة في حكومة الاحتلال وهما يضعان حجر الأساس لجسر استيطاني داخل حي وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وزيرا الاقتصاد والسياحة بحكومة الاحتلال يضعان حجر الأساس لجسر استيطاني داخل حي وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/bJA5ypBI1Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 6, 2022

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع حادث “السرقة الإسرائيلية” منددين بما فعله الجنود.

وقال الناشط ناصر النصر إن الجيش الإسرائيلي لم يكتف باحتلال البلاد وقهر العباد، بل بادر إلى نهب الثروات وسرقة المحاصيل وتفنن في ارتكاب كل أنواع الأذى للفلسطينيين.

فرقة من الجيش الإسرائيلي يسرقون الزيتون الفلسطيني ويجزونه من اشجاره في وادي الربابة !! لم يكتفوا باحتلال البلاد وقهر العباد ؟؟

ولكن بادروا لنهب ثرواته وسرقة المحاصيل !!

تفننوا في ارتكاب كل انواع الاذى للفلسطينيين !!

والعرب نايمين و بعضهم متآمرين !! pic.twitter.com/RRz7YnoXQC — ناصر الناصر (@atras10) October 6, 2022

متطوعون من جنود الاhتلال يقطفون زيتون اراضي فلسطينية في حي وادي الربابة في سلوان !! فش اوقح من هيك مُحتل وين بقدر يضربنا بضربنا…

شجر الزيتون رمزية فلسطينية لن تؤسرل بأعمالهم الدنيئة pic.twitter.com/ICGOiLfWC4 — Alaa Salaymeh (@AlaaSalaymeh1) October 6, 2022

#فلسطين #القدس #وادي_الربابة 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

مواطن فلسطيني مقدسي يوثق سرقة افراد العصابات اليهودية الصهيونية العنصريه الهمجية القمعية المجرمة المحتلة للزيتون من وادي الربابة في القدس … افراد تلك العصابات تعودوا على السرقة والاحتيال والذل#لبنان #سوريا #الأردن #العراق pic.twitter.com/kwciDIlGyu — Ibrahim S. I. Nawwas (@NawwasIbrahim) October 6, 2022