تزامنا مع انخفاض الجنيه.. بنوك مصرية تحدد سقف سحب الدولار بالخارج

فوجئ عملاء بنوك مصرية بتعليمات جديدة تتعلق بتحديد عملية السحب النقدي بالدولار لهم خارج البلاد عن طريق أجهزة الصراف الآلي.

وقال عدد من عملاء البنك التجاري الدولي في مصر إنهم تلقوا رسائل نصية تضمنت “يرجى العلم أنه سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية بدءا من 6 أكتوبر”.

وذكرت صحيفة محلية أن بنك مصر خفض حدود السحب النقدي بالخارج إلى 1500 دولار شهريًا، فيما تم وضع حد للسحب على بعض بطاقات الائتمان إلى 500 دولار شهريًا.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن هذا الإجراء يستهدف الحد من التلاعبات باستغلال سحب الدولار في الخارج من حسابات محلية بغرض المضاربة على سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء.

وأشار مدونون عبر منصات التواصل إلى أن القرار يأتي مماثلا لما حدث قبل عملية تعويم الجنيه خلال عام 2016.

مين فاكر الحوار دا ف ٢٠١٦ قبل التعويم علطول….. https://t.co/zFBZyKPOFy — Jimmy (@Muhamedexe) October 6, 2022

نفس طريقة لبنان بظبط

يعني استعدوا إعلان إفلاس الدولة قريب https://t.co/oLJnYqiLTm — 🏹🇵🇸tolba 🇵🇸🏹 (@omar_tolba94) October 5, 2022

ويأتي الإجراء الأخير تزامنًا مع ما عدّه خبراء اقتصاديون “هبوطًا غير مسبوق للجنية المصري” في ظل حاجة الحكومة الشديدة للعملة الصعبة مع تكهنات باقتراب اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي.

وقال عبد النبي عبد المطلب -وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق- في منشور “الجنيه المصري ينخفض إلى أدنى قيمة له أمام الدولار عبر التاريخ، ترى ماذا ستكون قيمة التخفيض حال وصول مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي؟ ربنا يسترها على مصر والمصريين”.

وتشير أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري إلى تسجيل الدولار 19.60 للشراء مقابل الجنيه، فيما سجل 19.70 جنيهًا للبيع، وفق البيانات الصادرة عن تعاملات، الأربعاء.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين استمرار الدولار في الصعود خلال الفترة المقبلة وحتى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقبل أسبوعين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي “تثبت غير متوقع” لسعر الفائدة للمرة الثالثة تواليًا، على عكس توقعات الخبراء برفعها آنذاك.