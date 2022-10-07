العراق.. قتيل وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في أربيل (فيديو)

قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الجمعة.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن السيارة انفجرت في حي سربستي بمدينة أربيل ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة امرأتين وطفلين كانوا يستقلون السيارة.





وأفاد متحدّث باسم حكومة الإقليم بأنّ “التحقيقات جارية من قبل القوات الأمنية لمعرفة طبيعة الانفجار”.

وقال مسؤول أمني في أربيل إن السائق الذي قُتل ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكبيرين الممثلين للأكراد في العراق.

وذكرت وكالة شفق نيوز أن القتيل عقيد بجهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني يدعى هاوكار عبد الله، وهو مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد لاهور طالباني.





وتشهد أربيل وضعًا أمنيًا استثنائيًا غير مستقر نتيجة القصف المتكرر الذي تتعرض له من قبل الجانب الإيراني. وتستهدف هذه الهجمات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، فيما تقول طهران إنها تستهدف جماعات كردية متورطة بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل 14 وجرح 58، بينهم مدنيون، بوابل صواريخ وضربات طائرات مسيرة، أطلقتها طهران.

ويقدم إقليم كردستان نفسه ملاذًا للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات، لكن المنطقة ليست بعيدة عن تصفية الحسابات، حتى لو كان مستوى العنف فيها أقلّ حدة مما هو عليه في بقية البلاد.

ويستقبل الإقليم العديد من المنظمات غير الحكومية، ويعمل على تنمية بنيته التحتية ومشاريع ضخمة في مجال البناء، لكنه ليس بمنأى عن نيران النزاعات الإقليمية.

وتتعرض منشآته النفطية مرارًا لقصف نادرًا ما يسفر عن أضرار، ولا تتبناه أي جهة.