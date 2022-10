أردوغان يبحث مع بوتين تطورات الحرب في أوكرانيا ويعرض الوساطة مجددا لإنهاء الأزمة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة في الحرب بأوكرانيا وتعزيز العلاقات التركية الروسية.

وقال مكتب الرئيس التركي اليوم الجمعة، إن أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي بشأن تحسين العلاقات الثنائية، وأكد مجددًا استعداد أنقرة للقيام بدور في إنهاء الحرب في أوكرانيا سلميًّا.

وترتبط تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وسعت إلى اعتدال تلك العلاقات خلال الحرب، فرفضت العقوبات الغربية على موسكو لكنها انتقدت “الغزو” الروسي وزودت كييف بطائرات مسيرة مسلحة.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.

The call addressed matters that would enhance Türkiye-Russia relations as well as the latest developments in the Russia-Ukraine war.

