أوكرانيا.. حرائق وضحايا بقصف على زاباروجيا وبوتين يأمر بنقل إدارة محطتها النووية إلى روسيا (فيديو)

قال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية في وقت مبكر اليوم الخميس إن قصفًا نفذته القوات الروسية للمنطقة أسفر عن مقتل شخصين خلال الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.

وكتب الحاكم على تطبيق تلغرام “توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء 7 ضربات روسية، ولا يزال 5 على الأقل أسفل أنقاض المباني”.

وقال إنه تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في الثالثة من عمرها تتلقى الرعاية المطلوبة، مشيرًا إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة.

ومنطقة زاباروجيا واحدة من 4 مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهو ما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا الاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة.





بوتين يأمر بالسيطرة على محطة زاباروجيا

وأمر بوتين الحكومة الروسية بالسيطرة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي لا تزال تدار من جانب مهندسين أوكرانيين رغم سيطرة قوات روسية عليها في مراحل القتال الأولى.

وفي السياق قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت جسما للبنية التحتية في منطقة أوسنوفيانسكي ليل الأربعاء/الخميس، وكشف أن القصف أسفر عن اندلاع حريق في الموقع، ولا توجد معلومات بعد عن وقوع خسائر بشرية.

الأوضاع في أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أمس الأربعاء أنّ قواته استعادت 3 قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه يأمل أن “يستقرّ” الوضع العسكري في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو رغم الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية أمام تقدّم الجيش الأوكراني.

Відео: наслідки ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі, Укрінформ pic.twitter.com/ggG3kIaR92 — Ukrinform (@UKRINFORM) October 6, 2022

واستحوذت روسيا رسميًا على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي استولت عليها عسكريًا منذ شهور، وذلك بموجب مرسوم وقّعه رئيسها فلاديمير بوتين.

وقال قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف -حليف بوتين- أمس الأربعاء إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي، في الوقت الذي تواجه فيه القوات الروسية سلسلة انتكاسات في أوكرانيا.

ودعا نائب روسي بارز مسؤولي الجيش لقول الحقيقة فيما يتعلّق بالتطوّرات العسكرية في ساحة المعركة في أوكرانيا على وقع عدد من الانتكاسات الكبيرة، بحسب التقارير.